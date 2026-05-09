‘सर, मुझे फिर से सिपाही बना दो’, दिल्ली पुलिस के सब-इंस्पेक्टर ने मांगा डिमोशन, दोबारा बने कांस्टेबल

दिल्ली पुलिस के नियमों के अनुसार, किसी जिले के कप्तान यानी पुलिस उपायुक्त (DCP) को अपने अधीनस्थ सब-इंस्पेक्टर (SI) को डिमोट करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। करावल नगर थाने के मामले में भी उत्तर-पूर्वी जिले के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त संदीप लांबा ने इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए एसआई मनीष की 'डिमोशन' की अर्जी को स्वीकार किया और उन्हें वापस सिपाही (कांस्टेबल) बनाने के आदेश जारी किए। पुलिस मुख्यालय अब इस बात की जांच कर रहा है कि यह फैसला संबंधित पुलिसकर्मी की व्यक्तिगत इच्छा पर आधारित है या इसके पीछे कोई अन्य विभागीय या कानूनी कारण तो नहीं है।