IMD Alert: 10, 11 और 12 मई के लिए ‘यलो अलर्ट’ जारी, दिल्ली में फिर बदलेगा मौसम, 50 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

मौसम विभाग ने अगले दो से तीन घंटों के लिए कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक केरल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में गरज-चमक के साथ तेज आंधी, बिजली गिरने और मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। केरल के अलप्पुझा, एर्नाकुलम, इडुक्की, कोट्टायम, पथानामथिट्टा और त्रिशूर, पश्चिम बंगाल के हावड़ा, पश्चिम और पूर्व मेदिनीपुर व दक्षिण 24 परगना, झारखंड के देवघर, दुमका, गिरिडीह समेत कई जिलों, बिहार के बांका, भागलपुर, जमुई, कटिहार, पूर्णिया सहित कई इलाकों और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू व शिमला में खराब मौसम को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।