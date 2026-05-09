9 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

IMD Alert: 10, 11 और 12 मई के लिए ‘यलो अलर्ट’ जारी, दिल्ली में फिर बदलेगा मौसम, 50 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

IMD Delhi Alert: दिल्ली में सक्रिय हुए नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण सोमवार और मंगलवार को यलो अलर्ट जारी किया गया है। 50 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने और हल्की बारिश की संभावना है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

May 09, 2026

IMD Delhi Yellow Alert

10, 11 और 12 मई के लिए 'यलो अलर्ट' जारी

IMD Delhi Yellow Alert: राष्ट्रीय राजधानी में चिलचिलाती धूप और गर्मी के बीच एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, एक नए पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने के कारण दिल्ली-एनसीआर के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। विभाग ने 10, 11 और 12 मई के लिए 'यलो अलर्ट' जारी करते हुए तेज हवाओं और हल्की बारिश की चेतावनी दी है।

तूफानी हवाओं के साथ होगी बूंदाबांदी

अगले दो दिनों तक दिल्ली के आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलेंगी। हवाओं के साथ-साथ दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की वर्षा होने की भी संभावना जताई गई है, जिससे तापमान में गिरावट आने और लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।

वर्तमान मौसम का हाल| IMD Delhi Alert

बीते शुक्रवार को दिल्ली का मौसम काफी हद तक साफ रहा और दिन भर तेज धूप निकली रही। हालांकि, तापमान अभी भी सामान्य से नीचे बना हुआ है:

  • अधिकतम तापमान: 36.4 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 2.9 डिग्री कम)।
  • न्यूनतम तापमान: 22.6 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से 2.5 डिग्री कम)।
  • हवा में नमी: नमी का स्तर 36 से 83 प्रतिशत के बीच दर्ज किया गया।

मौसम में आ रहे इस अचानक बदलाव का असर वायु गुणवत्ता और तापमान दोनों पर पड़ने की संभावना है। विभाग ने लोगों को तेज हवाओं के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है।

शनिवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे

मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। धूप भी निकली रहेगी। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमश: 36 और 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकार्ड किया जा सकता है।

दिल्ली के अलावा इन राज्यों में भी अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले दो से तीन घंटों के लिए कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक केरल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में गरज-चमक के साथ तेज आंधी, बिजली गिरने और मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। केरल के अलप्पुझा, एर्नाकुलम, इडुक्की, कोट्टायम, पथानामथिट्टा और त्रिशूर, पश्चिम बंगाल के हावड़ा, पश्चिम और पूर्व मेदिनीपुर व दक्षिण 24 परगना, झारखंड के देवघर, दुमका, गिरिडीह समेत कई जिलों, बिहार के बांका, भागलपुर, जमुई, कटिहार, पूर्णिया सहित कई इलाकों और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू व शिमला में खराब मौसम को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#WeatherNews

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

Published on:

09 May 2026 07:40 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / IMD Alert: 10, 11 और 12 मई के लिए ‘यलो अलर्ट’ जारी, दिल्ली में फिर बदलेगा मौसम, 50 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

दोस्तों की बेरहमी ने तोड़ दिया डांसर बनने का सपना, शराब पार्टी के बाद पीटकर रेलवे ट्रैक पर छोड़ा, कटे मिले दोनों पैर

Delhi Railway Track Incident
नई दिल्ली

‘सर, मुझे फिर से सिपाही बना दो’, दिल्ली पुलिस के सब-इंस्पेक्टर ने मांगा डिमोशन, दोबारा बने कांस्टेबल

Delhi Police News
नई दिल्ली

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान: 11 मई से शुरू होगा वेकेशन, 9वीं, 10वीं और 12वीं के छात्रों को नहीं मिलेगी पूरी राहत

Delhi Government School Summer Vacation 2026
नई दिल्ली

नई पिच पर सियासी खेल: भाजपा के हिंदुत्व 2.0 के सामने विपक्ष तलाश रहा नैरेटिव

नई दिल्ली

‘इतनी गुंडागर्दी न दिखाओ भाजपाइयों’, TMC की महुआ मोइत्रा के साथ फ्लाइट में हुई बदसलूकी पर भड़के AAP नेता संजय सिंह

Mahua Moitra viral video
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.