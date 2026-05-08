दिल्ली के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान: 11 मई से शुरू होगा वेकेशन, 9वीं, 10वीं और 12वीं के छात्रों को नहीं मिलेगी पूरी राहत

दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का फैसला लिया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के उत्तरी दिल्ली के रूपनगर स्थित एक सरकारी स्कूल के निरीक्षण के बाद लिया गया, जहां उन्हें कई बुनियादी सुविधाओं की कमी मिली। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने छात्रों से पीने के पानी, अग्नि सुरक्षा, साफ-सफाई, गर्मी से राहत और पढ़ाई की व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत की। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि छात्रों की सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।