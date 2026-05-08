सौतेले पिता ने 13 साल की मासूम बेटी से किया दुष्कर्म, 5 महीने की हुई गर्भवती, दिल्ली के रोहिणी में मानवता शर्मसार

आपको बता दें कि रोहिणी के पुलिस उपायुक्त (DCP) शशांक जायसवाल के मुताबिक, सूचना मिलते ही पुलिस टीम महिला कर्मियों के साथ मौके पर पहुंची और बच्ची को सुरक्षित वातावरण में ले जाया गया। जहां पीड़िता ने अपना बयान दर्ज कराते हुए बताया कि पिछले एक साल से उसका सौतेले पिता उसके साथ कई बार दुष्कर्म कर चुका था। अस्पताल में जांच के दौरान डॉक्टरों ने यौन शोषण की पुष्टि की और बताया कि नाबालिग लड़की पांच महीने की गर्भवती है।