‘बंगाल से सबक लें’, महाराष्ट्र में भाजपा ने SIR से पहले 50 लाख मतदाताओं को किया टारगेट, कर्यकर्ताओं को मिला मंत्र

बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे राज्य के सभी 288 विधानसभा क्षेत्रों और 1.7 लाख बूथों पर होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया की बारीकी से निगरानी करें। पार्टी नेताओं ने जोर देकर कहा कि कार्यकर्ता इस अभियान का उपयोग 'बांग्लादेशी घुसपैठ' के खिलाफ अपनी मुहिम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए करें। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष केशव उपाध्याय ने स्पष्ट किया कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं को एसआईआर (SIR) प्रक्रिया के महत्व के प्रति जागरूक करना था, ताकि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में न रहे।