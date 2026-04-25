हाथ में बंदूक और चाकू… आंखों में खून; प्रेमी की पत्नी पर महिला ने किए एक दर्जन वार, लाश के पास खड़ी रही कातिल

Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में रिश्तों के त्रिकोण और अवैध संबंधों के चलते एक खूनी खेल खेला गया। यहां एक 45 वर्षीय महिला, शीला सोनार ने अपने प्रेमी की पत्नी साधना सोनपाटकर की सरेआम हत्या कर दी। 22 अप्रैल की सुबह हुई इस वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि जब यह खूनी संघर्ष चल रहा था, तब पड़ोसी अंदर जाने के बजाय बाहर से वीडियो बनाते रहे।