NCP से टिकट मिलने के बाद चर्चा में आए विक्रम काकड़े, चुनावी हलफनामे में जय पवार को 10 करोड़ रुपए देने का खुलासा

Vikram Kakade Affidavit: पुणे विधान परिषद चुनाव से पहले एनसीपी उम्मीदवार विक्रम काकड़े का चुनावी हलफनामा काफी चर्चा में आ गया है। विक्रम काकड़े एक कारोबारी हैं और पूर्व राज्यसभा सांसद संजय काकड़े के बेटे हैं। हलफनामे में यह जानकारी सामने आई है कि जय अजित पवार के नाम 10 करोड़ रुपये दर्ज हैं। यह रकम लोन और एडवांस वाली श्रेणी में दिखाई गई है, जिसके बाद पार्टी के अंदर और राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। खास बात यह है कि विक्रम काकड़े और उनके पिता ने कुछ ही दिन पहले एनसीपी जॉइन की थी और उसके तुरंत बाद उन्हें पार्टी ने विधान परिषद चुनाव का उम्मीदवार बना दिया। इसी वजह से यह मामला और ज्यादा सुर्खियों में आ गया है।