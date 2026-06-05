‘पैसा फेंक तमाशा देख’: वोटिंग से पहले ही महायुति ने मारी बाजी, 6 सीटें निर्विरोध जीतीं, भड़का विपक्ष

निर्विरोध चुनाव के बाद विपक्ष ने सत्ताधारी गठबंधन पर धनबल के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। शिवसेना (उद्धव ठाकरे) के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत ने विधान परिषद चुनाव प्रक्रिया को ‘मनी मार्केट’ करार देते हुए गंभीर आरोप लगाए। राउत ने ‘एक्स’ पर लिखा, कल पूरा दिन उम्मीदवारों को नाम वापस लेने के लिए मनाने और बिनविरोध चुनाव कराने की कवायद चली। इसके लिए एक ही दिन में करीब 150 करोड़ रुपये खर्च किए गए। विपक्ष के कई उम्मीदवार खुद बाजार में जाकर अपनी कीमत तय करके आए। महाराष्ट्र में इस तरह की राजनीति के लिए बेहिसाब पैसा उपलब्ध है। यह लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक स्थिति है।