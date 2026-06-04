उद्धव गुट में विलय के संकेत देने वाले अब्दुल सत्तार के बदले सुर, कहा- फडणवीस ने दी गारंटी, अब भाजपा से नाराज नहीं

सत्तार ने यहां तक कह दिया था कि यदि भाजपा का रवैया नहीं बदला तो गठबंधन को लेकर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। उन्होंने शिवसेना शिंदे गुट और शिवसेना उद्धव गुट के साथ आने की अटकलों पर कहा, "मातोश्री का रिमोट किसके हाथ में है? उद्धव बालासाहेब ठाकरे के हाथ में और हमारी पार्टी का रिमोट किसके हाथ में है? एकनाथ शिंदे के हाथ में। दोनों के भविष्य के बारे में आज कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या कल किसी ने कहा था कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे गठबंधन कर सकते हैं?"