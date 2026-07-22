दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का दावा, पुलिस ने किया खारिज, कहा- हमारे पास ऐसी बंदूकें हैं ही नहीं

इन दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैलेट गन के इस्तेमाल के दावे पूरी तरह झूठे और भ्रामक हैं। दिल्ली पुलिस ने ‘एक्स’ पर कहा, "यह दावा कि कल शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया, पूरी तरह गलत और भ्रामक है। दिल्ली पुलिस के पास पैलेट गन हैं ही नहीं और न ही प्रदर्शन के दौरान उनका इस्तेमाल किया गया है।" पुलिस ने लोगों से अपील की कि वे बिना पुष्टि की गई या भ्रामक जानकारी को साझा या प्रसारित न करें।