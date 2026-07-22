‘ला ला लैंड’ के पोस्टर में 10 साल बाद हुआ बदलाव, रायन गोसलिंग की पुरानी शिकायत आखिरकार हुई दूर

Ryan Gosling long-awaited wish: ऑस्कर विजेता हॉलीवुड फिल्म 'ला ला लैंड' अपनी रिलीज के लगभग 10 साल पूरे करने वाली है। इस खास मौके पर फिल्म के मेकर्स ने एक ऐसा बदलाव किया है, जिसकी इच्छा एक्टर रायन गोसलिंग लंबे समय से जताते आ रहे थे। इसके आगे बताने से पहले आपको बता दें कि ये गाना बहुत फेमस है और ये पिछले साल काफी ट्रेंडिग में भी रहा था कई स्टार्स ने इस पर रील्स भी बनाई थी और अब फिल्म के पोस्टर में उनके हाथ की पोजिशन बदल दी गई है। नया पोस्टर सामने आते ही सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हो गई है।