CJP आंदोलन के समर्थन में महाविकास अघाड़ी लामबंद, उद्धव बोले- मोदी सरकार से ये उम्मीद नहीं थी; 23 जुलाई को महाराष्ट्र बंद का आह्वान

Maharashtra Bandh VBA: दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के छात्र आंदोलन के समर्थन में महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी (MVA) गठबंधन लामबंद हो गया है। राज्य के लगभग सभी प्रमुख विपक्षी दल प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। इस मुद्दे पर शरद पवार, उद्धव ठाकरे, प्रकाश आंबेडकर और कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए एकजुटता दिखाई है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। इस बीच, वंचित बहुजन अघाड़ी (VBA) के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने 23 जुलाई को 'महाराष्ट्र बंद' का आह्वान किया है।