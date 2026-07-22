22 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

epaper_icon

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

मुंबई

लाडकी बहिन योजना से सबक! कृषि कर्ज माफी से पहले फडणवीस सरकार करेगी सख्त जांच, 25 लाख किसानों की सूची तैयार

Maharashtra Farm Loan Waiver: महाराष्ट्र सरकार आज पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर कर्जमाफी योजना की पहली लाभार्थी सूची जारी करेगी। आयकर विभाग से सत्यापन के बाद ही पात्र किसानों का 2 लाख रुपये तक की कर्ज माफ किया जाएगा।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jul 22, 2026

Maharashtra Farm Loan Waiver Scheme update

किसान कर्जमाफी की पहली सूची आज हो सकती है जारी (Photo: IANS)

Punyashlok Ahilyadevi Holkar Farm Loan Waiver Scheme: महाराष्ट्र सरकार अपनी महत्वाकांक्षी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर कृषि ऋण माफी योजना' के तहत बुधवार को लाभार्थी किसानों की पहली सूची जारी करेगी। सरकार इस बार ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) जैसी विवादित स्थिति से बचने के लिए लाभार्थियों की पात्रता की कड़ाई से जांच कर रही है। इसी के तहत संभावित लाभार्थियों के नाम आयकर विभाग से भी सत्यापित कराए गए हैं, ताकि इनकम टैक्स भरने वाले किसानों को योजना से बाहर रखा जा सके। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, करीब 25 लाख संभावित लाभार्थियों की सूची आयकर विभाग को भेजी जा चुकी है। जांच के बाद जो किसान आयकरदाता पाए जाएंगे, उनके नाम अंतिम सूची से हटा दिए जाएंगे।

जुलाई के अंत तक किसानों को मिलेगा कर्जमाफी का लाभ

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि सहकारिता विभाग पहली सूची को अंतिम रूप देने में जुटा है और इसे बुधवार को जारी किया जाएगा। वहीं, कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि जुलाई के अंत तक पात्र किसानों को कर्जमाफी का लाभ मिलना शुरू हो जाए।

56 लाख किसानों को मिलेगा लाभ, 36500 करोड़ का बजट

इस योजना के तहत किसानों के 2 लाख रुपये तक के फसल ऋण माफ किए जाएंगे। राज्य सरकार का अनुमान है कि इस योजना से करीब 56 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। इसके लिए सरकार पर 36,585 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा, जबकि 20,000 करोड़ रुपये की राशि अनुपूरक मांगों के जरिए उपलब्ध कराई गई है।

इस बार होगी कड़ी जांच, बैंक रिकॉर्ड भी होंगे सत्यापित

अधिकारियों के अनुसार, इस बार लाभार्थियों के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया लाडकी बहिन योजना की तुलना में कहीं अधिक सख्त बनाई गई है। केवल आयकर विभाग से ही नहीं, बल्कि बैंकों द्वारा अपलोड किए गए किसानों के रिकॉर्ड का भी सत्यापन कराया जाएगा। सभी जानकारियों के मिलान के बाद ही अंतिम लाभार्थी सूची जारी होगी।

दरअसल लाडकी बहीन योजना में पहले करीब ढाई करोड़ लाभार्थियों को किस्त दी गई, लेकिन बाद में बड़े पैमाने पर जांच में लाखों लाभार्थी अपात्र पाए गए। इसके बाद 80 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के नाम सूची से हटा दिए गए थे।

पहले दो बार टली थी योजना की समयसीमा

कर्जमाफी योजना के क्रियान्वयन में पहले भी देरी हो चुकी है। सरकार ने शुरुआत में इसे 30 जून तक लागू करने का लक्ष्य रखा था। बाद में मानसून सत्र के दौरान इसे बढ़ाकर 5 जुलाई कर दिया गया। अब सरकार को उम्मीद है कि बुधवार को पहली सूची जारी होने के बाद कर्जमाफी की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी। गौरतलब है कि 2 जून को राज्य मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी थी।

वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन शुरू: घर-घर आएंगे BLO, क्या करना होगा? जानें चुनाव आयोग की प्रक्रिया

ये भी पढ़ें
SIR in maharashtra Delhi

खबर शेयर करें:

Updated on:

22 Jul 2026 08:53 am

Published on:

22 Jul 2026 08:15 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / लाडकी बहिन योजना से सबक! कृषि कर्ज माफी से पहले फडणवीस सरकार करेगी सख्त जांच, 25 लाख किसानों की सूची तैयार

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

“छात्रों का दर्द सही, पर देशद्रोहियों के साथ खड़ा नहीं हो सकता” मनोज मुंतशिर का तीखा बयान, बोले- नहीं जाऊंगा जंतर-मंतर

Manoj Muntashir On NEET paper leak protest said i do not support Deshdrohi Slams CJP
बॉलीवुड

जंतर-मंतर बवाल और NEET पेपर लीक पर भड़के नसीरुद्दीन शाह, छात्रों को दिया समर्थन, बोले- मैं गुस्से से खौल रहा हूं

Naseeruddin Shah blast on NEET protest and jantar mantar violence said sab kuch yaad rakha jayega
बॉलीवुड

वीडियो देख रो पड़ीं अभिजीत दीपके की मां, बोलीं- आतंकियों के साथ भी ऐसा नहीं होता, जैसा पुलिस ने बच्चों के साथ किया

cjp protest abhijeet dipke
राष्ट्रीय

मुंबई में CJP प्रदर्शनकारियों पर 8 FIR, आदित्य ठाकरे बोले- हम आपके लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे

Mumbai Student protest
राष्ट्रीय

‘भारत के युवा अमर हैं’, CJP प्रोटेस्ट के बीच हनी सिंह ने लिया बड़ा कदम, देश के माहौल के बीच रोका नए गाने का टीजर

Moonlight Teaser
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.