लाडकी बहिन योजना से सबक! कृषि कर्ज माफी से पहले फडणवीस सरकार करेगी सख्त जांच, 25 लाख किसानों की सूची तैयार

Punyashlok Ahilyadevi Holkar Farm Loan Waiver Scheme: महाराष्ट्र सरकार अपनी महत्वाकांक्षी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर कृषि ऋण माफी योजना' के तहत बुधवार को लाभार्थी किसानों की पहली सूची जारी करेगी। सरकार इस बार ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) जैसी विवादित स्थिति से बचने के लिए लाभार्थियों की पात्रता की कड़ाई से जांच कर रही है। इसी के तहत संभावित लाभार्थियों के नाम आयकर विभाग से भी सत्यापित कराए गए हैं, ताकि इनकम टैक्स भरने वाले किसानों को योजना से बाहर रखा जा सके। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, करीब 25 लाख संभावित लाभार्थियों की सूची आयकर विभाग को भेजी जा चुकी है। जांच के बाद जो किसान आयकरदाता पाए जाएंगे, उनके नाम अंतिम सूची से हटा दिए जाएंगे।