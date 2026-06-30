वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन शुरू: घर-घर आएंगे BLO, क्या करना होगा? जानें चुनाव आयोग की प्रक्रिया

चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, 30 जून से 29 जुलाई के बीच बीएलओ हर घर का दौरा करेंगे। इस दौरान वे मतदाताओं को एन्यूमरेशन फॉर्म (Enumeration Form) देंगे और भरा हुआ फॉर्म वापस लेकर उसकी रसीद भी उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जिसके बाद दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए एक महीने का समय (4 सितंबर तक) दिया जाएगा। सभी दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद 7 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी।