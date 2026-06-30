30 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

SIR प्रक्रिया पर TMC सांसद सागरिका घोष ने साधा निशाना, EC पर लगाया पक्षपात का आरोप

Sagrika Ghosh: वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्ष ने पारदर्शिता और संभावित पक्षपात के आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग और प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।
2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Devika Chatraj

Jun 30, 2026

Sagrika Ghosh

TMC सांसद सागरिका घोष (ANI)

Voter List Revision: देश में एक बार फिर वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। ताजा घटनाक्रम में तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष (Sagarika Ghose) ने दावा किया है कि इस प्रक्रिया को कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पक्ष में प्रभावित किया जा रहा है।

SIR प्रक्रिया में पारदर्शिता पर विपक्ष का सवाल

सागरिका घोष ने ANI से बातचीत में कहा कि गैर-NDA विपक्षी दल इस मुद्दे पर पूरी तरह एकजुट हैं और SIR प्रक्रिया को लेकर गंभीर चिंताएं साझा कर रहे हैं। उनका आरोप है कि मतदाता सूची के इस विशेष पुनरीक्षण का इस्तेमाल चुनावी संतुलन को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। विपक्ष का कहना है कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी पुनर्विचार की आवश्यकता है।

विपक्ष दल का CJI को पत्र

जानकारी के अनुसार, 23 विपक्षी दलों ने मिलकर भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ (Dhananjaya Y. Chandrachud) को एक संयुक्त पत्र भेजा है। इस पत्र में SIR प्रक्रिया और संपूर्ण चुनावी व्यवस्था की न्यायिक निगरानी की मांग की गई है। इस पहल में आम आदमी पार्टी (AAP) और DMK जैसे प्रमुख दल भी शामिल बताए जा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और TMC के नेता डेरेक ओ’ब्रायन ने भी इस पहल की पुष्टि की है।

चुनावी प्रक्रिया की निगरानी के लिए न्यायपालिका से हस्तक्षेप की मांग

सागरिका घोष ने विपक्षी एकता पर जोर देते हुए कहा कि गैर-NDA दल इस मुद्दे पर एक साझा मंच पर हैं। उनके अनुसार, यह पहली बार है जब इतने बड़े स्तर पर विपक्षी दलों ने चुनावी प्रक्रिया की निगरानी के लिए न्यायपालिका से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने यह भी बताया कि 8 जून को हुई एक बैठक में 21 विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर संयुक्त रणनीति बनाने का निर्णय लिया था, जो अब बढ़कर 23 दलों तक पहुंच चुका है।

UCC पर उठाए सवाल

विपक्ष ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। साथ ही प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर भी आलोचना की गई है। सागरिका घोष का कहना है कि ऐसे बड़े और संवेदनशील कानूनों को व्यापक सहमति और गहन परामर्श के बिना लागू नहीं किया जाना चाहिए।

बंगाल में दो विधेयक पारित

इसी बीच पश्चिम बंगाल की राजनीति भी गरमाती नजर आ रही है। हाल ही में राज्य विधानसभा में दो अहम विधेयक पारित किए गए हैं।

  • West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill, 2026
  • West Bengal Maintenance of Public Order (Amendment) Bill, 2026

इन विधेयकों को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बहस जारी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

TMC

Published on:

30 Jun 2026 12:28 pm

Hindi News / National News / SIR प्रक्रिया पर TMC सांसद सागरिका घोष ने साधा निशाना, EC पर लगाया पक्षपात का आरोप

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Ketan Murder Case: क्या होता है गेट एनालिसिस? जिससे होगी आरोपी चेतन चौधरी की जांच

Ketan Agrawal murder case Pune
राष्ट्रीय

‘पीएम मोदी सोते नहीं, वह मेरे जैसे’, डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह 6 बजे जताई थी भारतीय प्रधानमंत्री से बात करने की इच्छा, सर्जिओ गोर ने सुनाया मज़ेदार किस्सा

PM Narendra Modi meets Donald Trump
विदेश

जगन गुर्जर से भी खतरनाक था वीरप्पन, एक्टर राजकुमार का कर लिया था अपहरण, पढ़ें 5 डकैतों की कहानी

Indian dacoits who terrorized politicians and public
राष्ट्रीय

Army Chief: विदाई समारोह में बोले जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ‘आर्मी को उसकी ताकत नागरिकों के अटूट भरोसे से मिलती है’

Army Chief News
राष्ट्रीय

PMO में दस दिन में दूसरी हाई लेवल मीटिंग, हर सेक्रेटरी को तीन मिनट में PM को करना होगा ब्रीफ

PM Modi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.