राम मंदिर चंदा चोरी विवाद पर नरेंद्र मोदी क्यों है चुप? कांग्रेस ने उठाए सवाल

Ayodhya Ram Mandir Donation Scam: अयोध्या के राम मंदिर के चंदा चोरी विवाद पर पीएम मोदी की चुप्पी पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि इस लूट पर पीएम नरेंद्र मोदी की चुप्पी देश भर के करोड़ों लोगों की आस्था पर सीधा हमला है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी का डेलीगेशन मंगलवार को भगवान राम का आशीर्वाद लेने और पूजा करने के लिए अयोध्या जाने वाला था, लेकिन यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने नजरबंद कर लिया है।