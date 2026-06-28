राम मंदिर चंदा विवाद: 8 आरोपियों की पैरवी नहीं करेंगे अयोध्या के वकील? बार एसोसिएशन आज लेगा बड़ा फैसला

Ram Temple Donation Row: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे और दान में गड़बड़ी के मामले में गिरफ्तार आठ आरोपियों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अब फैजाबाद बार एसोसिएशन से जुड़े कई वकीलों ने संकेत दिया है कि वे इन आरोपियों की पैरवी नहीं करेंगे। हालांकि, इस पर अंतिम फैसला सोमवार को होने वाली बार एसोसिएशन की जनरल बॉडी की बैठक में लिया जाएगा।