राम मंदिर चंदा चोरी: महज तीन साल में लोगों ने दिए थे 3500 करोड़ रुपये दान, जानिए क्यों चंपत राय पर उठ रहे सवाल

गोपाल दास अयोध्या के सबसे बड़े मंदिर मणिराम दास की छावनी के मुख्य पुजारी हुआ करते थे और 2003 से राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष भी थे। यह न्यास (ट्रस्ट) विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने 1992 में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद उस जगह मंदिर बनवाने के उद्देश्य से बनाया था। हालांकि, 9 नवंबर, 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मसले पर फैसला दिया तो सरकार से तीन महीने के भीतर एक ट्रस्ट बनाने के लिए भी कहा। इसी ट्रस्ट को मंदिर निर्माण कराना था। तब सरकार ने 5 फरवरी, 2020 को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से ट्रस्ट बनाया। इस ट्रस्ट से नृत्य गोपाल दास को बाहर रखा गया था। इस पर उन्होंने आंदोलन की धमकी दे डाली। तब 19 फरवरी को ट्रस्ट की पहली ही बैठक में उन्हें इसका अध्यक्ष चुना गया।