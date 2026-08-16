RBI ब्याज दरों पर फैसले को लेकर ‘वेट एंड वॉच’ मोड में, अमेरिका-ईरान युद्ध को लेकर चिंता

यस बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इनपुट कीमतों को लेकर चिंता भले ही कुछ कम हुई हो, मगर असली सवाल यह है कि क्या यह राहत आगे भी बनी रहेगी, क्योंकि मध्य पूर्व संकट का समाधान अभी दूर नजर आ रहा है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि थोक से खुदरा महंगाई तक असर पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है, और इसी वजह से यह उम्मीद बरकरार है कि आरबीआई फिलहाल ब्याज दरों में किसी बदलाव को टालते हुए इंतजार करो और देखो की नीति पर ही टिका रहेगा।