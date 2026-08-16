‘वंदे मातरम्’ पर विवाद, सोनिया गांधी के खिलाफ BJP ने दर्ज कराई शिकायत; कांग्रेस ने आरोपों को किया खारिज

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी की रैलियों या उसके समर्थकों की ओर से पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे लगाए गए, तब कांग्रेस नेतृत्व को कभी इस तरह परेशान या आक्रोशित होते हुए नहीं देखा गया। सोनिया गांधी केवल नाराज या गुस्से में नहीं थीं, बल्कि उन्होंने ऐसी प्रतिक्रिया दी जैसे कोई अपराध हो गया हो।