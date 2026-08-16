पटना पहुंचे CEC ज्ञानेश कुमार बोले- बिहार ने अमेरिका-इंग्लैंड को भी पछाड़ा, मतदान में टूटे सारे रिकॉर्ड

ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दर्ज वोटिंग के आंकड़े ऐतिहासिक थे। यह न केवल आजादी के बाद राज्य में सबसे अधिक मतदान था, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और जापान जैसे विकसित देशों के आम चुनावों में दर्ज मतदान से भी काफी अधिक था। CEC ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेकर बिहार की जनता ने यह साबित कर दिया है कि जन भागीदारी ही लोकतंत्र की असली ताकत है।