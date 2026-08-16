संसद में खारिज हुए युवाओं से जुड़े सवाल, NEET-UG से लेकर प्रदर्शन तक, जानें पूरा मामला

संसदीय लोकतंत्र में प्रश्नकाल केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाए रखने का मुख्य जरिया है। जब शक्तियों का इस्तेमाल करने वाली कार्यपालिका से संसद के अंदर सवाल पूछने के दरवाजे बंद होते हैं, तो यह लोकतांत्रिक परंपराओं के विपरीत माना जाता है। यदि युवाओं और छात्रों के मुद्दों पर सदन में चर्चा नहीं होगी, तो यह स्थिति देश के भविष्य के लिए बहुत ही चिंताजनक है।