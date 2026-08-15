साउथ दिल्ली जा रहे तो ध्यान दें! MB रोड पर 14 सितंबर तक पाबंदियां लागू, जाम से बचने के लिए अपनाएं ये रास्ते

Delhi Metro Construction MB Road Traffic: दक्षिण दिल्ली में रोजाना सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली में मेट्रो निर्माण कार्य के चलते अगले एक महीने तक मेहरौली-बदरपुर रोड (एमबी रोड) पर ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित रहने वाली है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) के फेज-4 प्रोजेक्ट के तहत तुगलकाबाद से एयरोसिटी के बीच मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इसी काम के चलते एमबी रोड के एक हिस्से पर ट्रैफिक प्रतिबंध लगाया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस संबंध में एक एडवाइजरी जारी कर यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।