Gujarat News: जन्मदिन की खुशियां पलभर में मातम में बदलीं, तालाब में डूबने से चार की दर्दनाक मौत

हादसे ने परिवार को ऐसा गहरा जख्म दिया है, जिसे भूल पाना काफी मुश्किल होगा। 10 साल का सोहन शोरा का रविवार को ही जन्मदिन था। जिस दिन घर में खुशियां मननी थीं, उसी दिन मासूम की मौत की खबर से परिवार में मातम पसर गया। जन्मदिन के दिन ही बच्चे की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। हादसे की सूचना मिलने पर कुवाडवा रोड पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए समीप के अस्पताल पहुंचाया है। पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर हादसे की परिस्थितियों की जांच शुरू की। अस्पताल में मृत बच्चों के परिजनों के रुदन से माहौल गमगीन हो गया।