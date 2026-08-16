16 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रांची

13 दिन से भूख हड़ताल, हबीबा की हालत बिगड़ी, अस्पताल से हेमंत सोरेन और राहुल गांधी से लगाई गुहार

Umme Habiba Hunger Strike: रांची में जेपीएससी-जेएसएससी की कथित गड़बड़ियों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच 13 दिन से भूख हड़ताल पर बैठी उम्मे हबीबा की तबीयत बिगड़ गई है। सदर अस्पताल में भर्ती हबीबा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी से छात्रों की मांगों पर ध्यान देने की अपील की है।
2 min read
Google source verification

रांची

image

Rakesh Mishra

Aug 16, 2026

Umme Habiba Hunger Strike

अस्पताल में भर्ती उम्मे हबीबा। फोटो- (X- @subhi_karma)

रांची। झारखंड में जेपीएससी-जेएसएससी की कथित गड़बड़ियों को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच 13 दिन से आमरण अनशन पर बैठी उम्मे हबीबा की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन अस्पताल में भी उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया है। हबीबा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से आंदोलनकारी छात्रों की मांगों पर हस्तक्षेप करने की अपील की है। बोकारो जिले के कसमार की रहने वाली हबीबा ने बताया कि अनशन के दौरान उनका वजन करीब सात से आठ किलो कम हो गया है।

कमजोर हो रहा शरीर

उन्होंने कहा कि शरीर लगातार कमजोर हो रहा है और उन्हें नहीं पता कि वह कितने दिन तक यह लड़ाई जारी रख पाएंगी। हालांकि उन्होंने साफ किया कि शारीरिक कमजोरी के बावजूद उनका हौसला कम नहीं हुआ है। हबीबा ने कहा कि छात्रों की लड़ाई किसी सरकार या व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि भर्ती और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा कि 23 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों की बात सुनी जानी चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से ठोस आश्वासन मिलने पर वह अनशन खत्म करने पर विचार कर सकती हैं।

अनशनकारियों से मिलने की अपील

उन्होंने राहुल गांधी से भी रांची आकर आंदोलनकारी छात्रों और अस्पताल में भर्ती अनशनकारियों से मिलने की अपील की। हबीबा ने कहा कि झारखंड में कांग्रेस गठबंधन सरकार का हिस्सा है, इसलिए पार्टी की भी छात्रों के प्रति जिम्मेदारी बनती है। सरकार के इस दावे पर कि आंदोलनकारियों की 98 प्रतिशत मांगें मान ली गई हैं, हबीबा ने असहमति जताई। उन्होंने कहा कि सरकार ने 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की बात मानी है, लेकिन टीडीपीएल एजेंसी और भर्ती प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों से जुड़े कई मुद्दे अभी बाकी हैं।

80 प्रतिशत मांगें मानी गई

उनके अनुसार करीब 80 प्रतिशत मांगें मानी गई हैं। हबीबा ने कथित भर्ती गड़बड़ियों की सीआईडी जांच के बजाय सीबीआई जांच की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि पूर्व की सीआईडी जांचों पर छात्रों को भरोसा नहीं हुआ। आंदोलन के 23वें दिन जेपीएससी-जेएसएससी सुधार मंच ने भी आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। मंच ने मांगें पूरी नहीं होने पर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है।

छात्र आंदोलन पर BJP प्रदेश अध्यक्ष बोले- राहुल गांधी दिल्ली में उछलते हैं, झारखंड में चुप क्यों? दम है तो समर्थन वापस लें

ये भी पढ़ें
jharkhand student protest

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Aug 2026 07:59 pm

Published on:

16 Aug 2026 07:49 pm

Hindi News / Jharkhand / Ranchi / 13 दिन से भूख हड़ताल, हबीबा की हालत बिगड़ी, अस्पताल से हेमंत सोरेन और राहुल गांधी से लगाई गुहार

बड़ी खबरें

View All

रांची

झारखंड

ट्रेंडिंग

छात्र आंदोलन पर BJP प्रदेश अध्यक्ष बोले- राहुल गांधी दिल्ली में उछलते हैं, झारखंड में चुप क्यों?

jharkhand student protest
राष्ट्रीय

रांची में 22वें दिन भी छात्रों का आंदोलन जारी, राजेश प्रसाद बोले- मांगें मान लीं तो अगले चुनाव में भी छात्र CM के साथ

Jharkhand Student Protest
राष्ट्रीय

‘राहुल गांधी का वादा निकला छलावा’, रांची में उग्र हुए छात्र, दी चेतावनी- मांगें नहीं मानी तो भगत सिंह बनने में देर नहीं लगेगी

jharkhand news, student protest 23rd day, rahul gandhi promise
राष्ट्रीय

Jharkhand Students Protest: छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो पुलिस पर बरसे, बोले- ‘क्या यही वह आजादी है?’

Devendra Nath Mahto Police Manhandling Allegations.
राष्ट्रीय

JPSC-JSSC Protest: आज 24 जिलों में जलेंगे हेमंत सोरेन-राहुल गांधी के पुतले, 20 अगस्त को सीएम आवास घेराव

JPSC-JSSC Protest
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.