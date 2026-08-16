13 दिन से भूख हड़ताल, हबीबा की हालत बिगड़ी, अस्पताल से हेमंत सोरेन और राहुल गांधी से लगाई गुहार

उन्होंने कहा कि शरीर लगातार कमजोर हो रहा है और उन्हें नहीं पता कि वह कितने दिन तक यह लड़ाई जारी रख पाएंगी। हालांकि उन्होंने साफ किया कि शारीरिक कमजोरी के बावजूद उनका हौसला कम नहीं हुआ है। हबीबा ने कहा कि छात्रों की लड़ाई किसी सरकार या व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि भर्ती और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा कि 23 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों की बात सुनी जानी चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से ठोस आश्वासन मिलने पर वह अनशन खत्म करने पर विचार कर सकती हैं।