रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्र ने मुंडवाया सिर, हेमंत सोरेन-राहुल गांधी का फूंका पुतला, कहा- मुर्दों से अपेक्षा नहीं की जा सकती

JPSC-JSSC Student Protest Ranchi: रांची में झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के खिलाफ विरोध कर रहे उम्मीदवारों का गुस्सा चरम पर पहुंच चुका है। रविवार को JPSC-JSSC सुधार मंच के आह्वान पर झारखंड के सभी 24 जिलों में पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। इसी कड़ी में राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर छात्रों ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। विरोध प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी छात्र ने अपना सिर मुंडवाया और प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार किया।