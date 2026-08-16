UGC-NET परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी: अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के पेपर रद्द, NTA दोबारा कराएगा एग्जाम

UGC NET 2026 Paper Cancelled Re Exam NTA: यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बड़ा फैसला लिया है। एजेंसी ने अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के पेपर में कई तरह की गड़बड़ियां मिलने के बाद इन तीनों विषयों की परीक्षा दोबारा कराने का फैसला किया है। तीनों विषयों की नई परीक्षा 9 और 10 सितंबर को होगी। इसके लिए उम्मीदवारों से कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा।