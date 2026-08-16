‘बयानबाजी छोड़ सोनिया गांधी पर केस दर्ज कराए BJP’, वंदे मातरम विवाद पर बोले प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर (फोटो - एएनआई)
Vande Mataram Controversy:वंदे मातरम् को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रहे विवाद पर जन सुराज पार्टी के संस्थापक और विधायक प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वंदे मातरम् के गायन को रोकने की कोशिश की तो उसे बयानबाजी करने के बजाय उनके खिलाफ केस दर्ज कराना चाहिए।
प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, जबकि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। दोनों पार्टियों के बीच इस मुद्दे पर आरोप-प्रत्यारोप चल रहा है।
उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आरोप लगाया है और कांग्रेस उसका जवाब देने में सक्षम है। ऐसे में इस मामले पर उनकी पार्टी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। प्रशांत किशोर के मुताबिक, उन्होंने जो वीडियो देखा है उसमें वंदे मातरम् पूरा गाया गया। उन्होंने कहा कि बीच में इसे किसने रोकने की कोशिश की और किसने नहीं, यह सरकार को पता लगाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि अगर जांच में यह सामने आता है कि कांग्रेस के लोगों ने वास्तव में कोई गलती की है तो सरकार ने इस तरह के मामलों के लिए कानून बनाया है। ऐसे में कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए।
प्रशांत किशोर ने सीधे बीजेपी से सवाल किया कि अगर पार्टी को लगता है कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम् के गायन का अपमान किया है तो उनके खिलाफ केस दर्ज क्यों नहीं कराया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि बीजेपी को लगातार बयान देने के बजाय कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेना चाहिए। अगर किसी ने कानून का उल्लंघन किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
यह विवाद 15 अगस्त को दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान सामने आया। कार्यक्रम का एक वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम् के पूरे गायन पर आपत्ति जताई थी। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए दावा किया कि शुरुआती पंक्तियों के बाद सोनिया गांधी इसे आगे गाए जाने से नाराज थीं और इसे रोकने का संकेत दे रही थीं।
कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज किया है। पार्टी का कहना है कि सोनिया गांधी वंदे मातरम् को रोकने के लिए नहीं कह रही थीं बल्कि वह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के लिए कुर्सी मांग रही थीं।
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