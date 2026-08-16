‘बयानबाजी छोड़ सोनिया गांधी पर केस दर्ज कराए BJP’, वंदे मातरम विवाद पर बोले प्रशांत किशोर

यह विवाद 15 अगस्त को दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान सामने आया। कार्यक्रम का एक वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम् के पूरे गायन पर आपत्ति जताई थी। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए दावा किया कि शुरुआती पंक्तियों के बाद सोनिया गांधी इसे आगे गाए जाने से नाराज थीं और इसे रोकने का संकेत दे रही थीं।