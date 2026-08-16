रांची में 22वें दिन भी छात्रों का आंदोलन जारी, राजेश प्रसाद बोले- मांगें मान लीं तो अगले चुनाव में भी छात्र CM के साथ

Jharkhand Student Protest: झारखंड की राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं को लेकर पिछले 22 दिनों से छात्रों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आंदोलन के 22वें दिन छात्र प्रतिनिधियों ने एक बार फिर सरकार से बातचीत के जरिए गतिरोध खत्म करने की अपील की। ​​छात्र नेता राजेश प्रसाद चौरसिया ने कहा कि छात्र मुख्यमंत्री को अभिभावक मानते हैं और चाहते हैं कि वे युवाओं की परेशानी को समझें और सार्थक बातचीत करें। उन्होंने कहा कि अगर सीएम ने मांगें मान ली तो छात्र अगले चुनाव में भी उनका साथ देंगे।