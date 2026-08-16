सुखबीर बादल हमला मामला: सांसद हरसिमरत कौर ने अमित शाह को लिखा पत्र, NIA से जांच कराने की मांग

सांसद ने दोनों घटनाओं में समानताएं होने का दावा करते हुए सवाल उठाया कि क्या दोनों हमले आपस में जुड़े हुए हैं। उन्होंने पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। हरसिमरत कौर ने आरोप लगाया कि पहले हमले से जिस तरह निपटा गया, उसी लापरवाही के कारण हत्या के प्रयास की दूसरी घटना सामने आई है।