सुखबीर बादल के लिए मानव ढाल बने इंस्पेक्टर संतोष, हरसिमरत कौर ने कहा- आपके साहस को सलाम

नई दिल्ली। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर नांदेड़ में हुए जानलेवा हमले के बाद महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी की बहादुरी की सराहना हो रही है। हमले के दौरान सुखबीर सिंह बादल की जान बचाने वाले महाराष्ट्र पुलिस की विशेष सुरक्षा इकाई (SPU) के इंस्पेक्टर संतोष वैजनाथ केंद्रे के साहस को लेकर सांसद हरसिमरत कौर बादल ने भावुक संदेश साझा किया है।