सुखबीर बादल पर हमले से चिंतित पीएम मोदी ने खुद जाना हाल, अब सांसद हरसिमरत कौर ने जताया आभार

Harsimrat Kaur Badal on PM Modi and Union Home Minister Amit Shah: महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब में गुरुवार को पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल पर हमला हुआ। एक निहंग द्वारा तलवार से किए गए इस हमले में सुखबीर बादल के हाथ में चोट लगी है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं, आरोपी जसपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमले की सूचना मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी पत्नी एवं सांसद हरसिमरत कौर से संपर्क कर सुखबीर बादल के स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस पर अब सांसद हरसिमरत कौर ने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री को भी इसके लिए धन्यवाद दिया है।