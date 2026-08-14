बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन, दिल्ली-यूपी से लेकर राजस्थान तक भारी बारिश का अलर्ट, चलेंगी तेज हवाएं

देश के बाकी हिस्सों की बात करें तो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड सहित पूरे पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का अनुमान है। पश्चिमी भारत में गुजरात, कोंकण-गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कई इलाकों में बादल जमकर बरसेंगे। दक्षिण भारत के तटीय कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट रहेगा। इधर, बंगाल की खाड़ी में उठने वाली तेज हवाओं की वजह से समुद्र काफी उग्र रहेगा। 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के कारण मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त सलाह दी है।