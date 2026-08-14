नेपाल से देवघर जा रही थी कांवड़ियों से भरी बस, ट्रक से टकराई, तीन की मौत, 50 से अधिक घायल

अस्पताल में चिकित्सकों की टीम घायलों के इलाज में जुटी है। हादसे की सूचना मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य का जायजा लिया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने और यातायात सामान्य कराने की कार्रवाई शुरू की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, तेज रफ्तार और विजिबिलिटी कम को हादसे की संभावित वजह माना जा रहा है। श्रावणी यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं के साथ हुए हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है। प्रशासन की ओर से मृतकों की पहचान और उनके परिजनों को सूचना देने की प्रक्रिया जारी है।