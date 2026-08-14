मेलोनी के नाम पर संदीप दीक्षित ने राहुल गांधी से क्या कह दिया? बीजेपी ने घेरा, सोशल मीडिया पर भी ट्रोल

Rahul Gandhi Sandeep Dikshit Viral Video: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मोदी सरकार और उनकी नीतियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की विदेश नीति का मतलब विदेशी नेताओं से गले मिलना भर रह गया है। इस दौरान मंच से कुछ ऐसा हुआ, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। तो वहीं सोशल मीडिया पर भी लोगों ने राहुल गांधी की आलोचना की।