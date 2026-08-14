Census 2027: पहली बार जाति की जानकारी भी होगी दर्ज, घर-घर जाकर पूछे जाएंगे 40 सवाल

Census 2027: देश में होने वाली जनगणना 2027 की तैयारियां तेज हो गई है। शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन 40 सवालों की लिस्ट जारी कर दी है, जिन्हें जनगणना अधिकारी घर-घर जाकर आपसे पूछेंगे। इस लिस्ट में पहली बार जाति को शामिल किया गया है। इसके अलावा कोविड-19 का टीका कहां लगवाया है, इसको लेकर भी सवाल पूछा जाएगा। दरअसल, इन सवालों के जरिए लोगों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और जनसांख्यिकीय स्थिति से जुड़ी जानकारी जुटाई जाएगी।