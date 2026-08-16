‘रात में परिवार के साथ खाना खाया, व्यवहार में कुछ भी असामान्य नहीं था’, पूर्व TMC विधायक आशीष बनर्जी के भाई का बयान

Ashis Banerjee Death News: पश्चिम बंगाल में पूर्व डिप्टी स्पीकर और टीएमसी नेता आशीष बनर्जी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह पांच बार विधायक रह चुके थे और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी सहयोगियों में गिने जाते थे। आशीष बनर्जी का शव पार्टी कार्यालय के एक कमरे में मिला। उनके छोटे भाई प्रशांत बनर्जी भी शव मिलने के समय मौके पर मौजूद थे। उन्होंने पुलिस को घटना की सूचना दी।