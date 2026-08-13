Jharkhand Protest: छात्र नेता की CM हेमंत सोरेन से सीधी बातचीत की मांग, बोले- छात्रों की बात खुद सुनें

Jharkhand Protest: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में हुई अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। इसी बीच छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सीएम हेमंत सोरेन से छात्रों की मांग पर सीधे बातचीत में शामिल होने की अपील की है। साथ ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन में उपद्रव फैलाने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान कर कार्रवाई करने की मांग की।