सुभाष चंद्र बोस पर विवादित टिप्पणी: सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान से इनकार, CJI ने कहा, ‘आप दाखिल कीजिए याचिका’

Supreme Court on Netaji Subhash Chandra Bose: नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। एक वकील ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की गुहार लगाई थी। इस पर CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने कहा कि हर मामले में स्वतः संज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर उन्हीं असाधारण परिस्थितियों में स्वतः संज्ञान लेता है, जब प्रभावित पक्ष खुद अदालत का रुख करने में सक्षम नहीं होते। पीठ ने वकील से याचिका दायर करने को कहा।