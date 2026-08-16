Jharkhand Students Protest: छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो पुलिस पर बरसे, बोले- ‘क्या यही वह आजादी है?’

Jharkhand Student Leader Devendra Nath Mahto Protest: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। वे इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आज (रविवार) इस आंदोलन का 23वां दिन है। छात्र अपनी मांगों को लेकर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे हुए हैं। इसी बीच, छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी और धक्का-मुक्की की।