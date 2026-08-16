’15 दिन में दें जवाब’, शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे का नोटिस

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने तीनों अभिनेताओं को विमल इलायची के विज्ञापन को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एफडीए का आरोप है कि विज्ञापन में भले ही सीधे तौर पर इलायची का प्रचार किया जा रहा हो, लेकिन इसके जरिए विमल पान मसाला ब्रांड का अप्रत्यक्ष या सरोगेट विज्ञापन किया जा रहा है। महाराष्ट्र में पान मसाला पर फिलहाल प्रतिबंध है, जिसके चलते राज्य एफडीए ने इस मामले को गंभीरता से लिया है।