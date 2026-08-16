जातिसूचक गालियां देने से रोका तो कैब ड्राइवर पर गिरी गाज, कंपनी ने 99 साल के लिए किया सस्पेंड

अंकित का कहना है कि यात्रियों ने बार-बार जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। उसने कई बार उन्हें रोकने की कोशिश की। जब बात नहीं बनी तो उसने कैब रोक दी। यह जगह तेलीबाग बाजार के पास एक पुलिस चौकी के नजदीक बताई जा रही है। अंकित ने चारों यात्रियों से कैब से उतरने को कहा। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। इसी दौरान किसी ने वीडियो बना लिया। बाद में यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अंकित का कहना है कि यात्रियों की भाषा से वह आहत हुआ था। उसने यह भी कहा कि वह उसी समुदाय से आता है।