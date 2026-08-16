LPG सिलेंडर ई-केवाईसी का आज आखिरी दिन: चूके तो चुकाना पड़ सकता है ज्यादा दाम, जानें पूरी प्रक्रिया

Gas connection KYC: घरेलू LPG गैस कनेक्शन धारकों के लिए आधार आधारित e-KYC कराने का आज (16 अगस्त 2026) आखिरी दिन है। यदि आज रात 12 बजे तक ई-केवाईसी कराने से चूके, तो ग्राहकों को गैस सिलेंडर के लिए अधिक दाम चुकाना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, ई-केवाईसी नहीं कराने पर बुकिंग भी रोकी जा सकती है। उज्ज्वला कनेक्शन धारकों को भी मुश्किल पेश आ सकती है। ये नियम सभी घरेलू LPG गैस कनेक्शन धारकों पर लागू होगा। अब सवाल उठता है कि आखिर e-KYC कैसे करें? तो यहां बता दें कि यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से की जा सकती है।