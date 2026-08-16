Ashish Banerjee Death: ममता के करीबी पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी की रहस्यमयी मौत, दफ्तर में फंदे से मिला शव

TMC Leader Asish Banerjee Death: पश्चिम बंगाल की राजनीति में रविवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी का शव रामपुरहाट में पार्टी कार्यालय के भीतर फंदे से लटका मिला। पांच बार विधायक रहे बनर्जी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का करीबी माना जाता था। घटना ऐसे समय हुई है, जब हालिया विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।