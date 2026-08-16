Heavy Rain Alert India: IMD का बड़ा अलर्ट: 15 राज्यों में मूसलाधार बारिश, 70 KM की हवा और आकाशीय बिजली का अलर्ट

Weather Today 16 August 2026: 16 अगस्त को मानसून का असर कई इलाकों में तेज होता दिख रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और पहाड़ी राज्यों तक बारिश व आंधी को लेकर सतर्क किया है। कुछ क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने का खतरा भी है। ऐसे में अगले कुछ घंटे कई शहरों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। खासकर खुले इलाकों, निचले क्षेत्रों और पहाड़ी रास्तों पर रहने वालों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है।