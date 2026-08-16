Heavy Rain Alert India: IMD का बड़ा अलर्ट: 15 राज्यों में मूसलाधार बारिश, 70 KM की हवा और आकाशीय बिजली का अलर्ट

Heavy Rain Alert India: IMD का बड़ा अलर्ट: दिल्ली-UP समेत 15 राज्यों में बारिश का तांडव, 70 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं (फोटो सोर्स:@airnewsalerts)
Weather Today 16 August 2026: 16 अगस्त को मानसून का असर कई इलाकों में तेज होता दिख रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली-एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और पहाड़ी राज्यों तक बारिश व आंधी को लेकर सतर्क किया है। कुछ क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने का खतरा भी है। ऐसे में अगले कुछ घंटे कई शहरों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। खासकर खुले इलाकों, निचले क्षेत्रों और पहाड़ी रास्तों पर रहने वालों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है।
भारतीय मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक 16 अगस्त को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, असम, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में मौसम सक्रिय रह सकता है। कई जगह भारी बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है।
सबसे ज्यादा चिंता उत्तर प्रदेश और बिहार को लेकर है। यूपी के नोएडा, मेरठ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर और अयोध्या समेत कई जिलों में तेज बारिश के साथ करीब 60-70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बिहार में पटना, गया, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर समेत कई इलाकों में आंधी-तूफान के साथ बारिश की संभावना है।
राजधानी दिल्ली में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है। हवा के झोंकों की रफ्तार करीब 40-50 किमी प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका है। जलभराव वाले इलाकों में यातायात प्रभावित हो सकता है। ऐसे में मौसम खराब होने के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचना बेहतर रहेगा।
राजस्थान के कोटा, झालावाड़, भरतपुर, अलवर, बारां, सवाई माधोपुर, अजमेर और भीलवाड़ा जैसे इलाकों में बारिश और आंधी का असर दिख सकता है। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, विदिशा, खंडवा, नर्मदापुरम, शिवपुरी और आसपास के जिलों में गरज के साथ बारिश और तेज हवाओं का अनुमान है।
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश का असर सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रह सकता। तेज बारिश के कारण भूस्खलन, पहाड़ी नालों में अचानक पानी बढ़ने और रास्ते बाधित होने का खतरा रहता है। IMD ने उत्तराखंड में 16-17 अगस्त और हिमाचल प्रदेश में आगे भी बारिश की सक्रियता की संभावना जताई है।
उधर पूर्वी भारत में भी मौसम गंभीर बना हुआ है। IMD के अनुसार झारखंड के आसपास बने निम्न दबाव क्षेत्र के प्रभाव से पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि 17 अगस्त को कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की आशंका भी जताई गई है।
बिजली चमकने के दौरान खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहें। वाहन चालक जलभराव वाली सड़कों पर गति कम रखें और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन की सलाह के बिना जोखिम न लें। किसानों और मछुआरों को भी मौसम विभाग की स्थानीय चेतावनियों पर नजर बनाए रखने की सलाह है।
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