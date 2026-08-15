‘पिता कौन है, मां से पूछो’, CM विजय की मां पर तमिलनाडु BJP चीफ की टिप्पणी से मचा बवाल

नैनार नागेंद्रन की टिप्पणी को मुख्यमंत्री विजय के विधानसभा में दिए गए एक पुराने बयान के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। अप्रैल 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद विजय ने एक कहानी के जरिए डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन पर निशाना साधा था। इसमें उन्होंने चुनाव में स्टालिन की हार के बाद उनके पिता के विधानसभा में नहीं होने को लेकर तंज किया था। विजय के उस बयान की भी कई राजनीतिक दलों ने आलोचना की थी।