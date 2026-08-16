JPSC-JSSC Protest: आज 24 जिलों में जलेंगे हेमंत सोरेन-राहुल गांधी के पुतले, 20 अगस्त को सीएम आवास घेराव

Jharkhand student protest JPSC JSSC: झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों का आक्रोश अब सड़कों से आगे बढ़कर सीधे सत्ता के दरवाजे तक पहुंचता दिख रहा है। भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर करीब तीन सप्ताह से चल रहा आंदोलन शनिवार को एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया। छात्र नेताओं ने रविवार को राज्य के सभी 24 जिला मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पुतले फूंकने का ऐलान किया है। इसके बाद 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेरने की चेतावनी दी गई है।