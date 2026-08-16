दादा के हत्यारे की पैरोल के लिए बिट्टू ने की गुजारिश, आखिर क्या है वजह? 21 अगस्त को कौमी इंसाफ मोर्चा ने किया पंजाब बंद का ऐलान

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से हवारा को 10 दिन की पैरोल देने की सिफारिश की है। पूर्व केंद्रीय रवनीत सिंह बिट्टू ने भी राज्यपाल से हवारा को पैरोल देने की गुजारिश की है। उन्होंने कहा है कि बीमार मं से मुलाकात के लिए मानवीय पक्ष को ध्यान में रखना जरूरी है। बिट्टू ने कहा कि बेटे के कामों की सजा मां को नहीं मिलनी चाहिए। खास बात यह है कि रवनीत सिंह बिट्टू पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते हैं।