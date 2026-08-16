Farmers Delhi March : किसानों ने किया दिल्ली कूच का ऐलान, खनौरी बॉर्डर सील; जानें क्या हैं प्रमुख मांगें

खनौरी-दातासिंहवाला बॉर्डर पर पुलिस ने कंक्रीट के बड़े बैरिकेड्स, भारी-भरकम पत्थर और लोहे के कंटेनर लगाकर पूरे रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया है। पंजाब से हरियाणा में प्रवेश करने वाले रास्तों पर भारी संख्या में पुलिस बल और सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है, ताकि आवाजाही को रोका जा सके । प्रशासन की पूरी कोशिश है कि किसानों के इस जत्थे को हरियाणा की सीमा में दाखिल न होने दिया जाए। ऐसे में आने वाले दिनों में बॉर्डर पर स्थिति कैसी रहती है, इस पर प्रशासन की नजर बनी हुई है ।