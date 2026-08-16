16 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Farmers Delhi March : किसानों ने किया दिल्ली कूच का ऐलान, खनौरी बॉर्डर सील; जानें क्या हैं प्रमुख मांगें

भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच का ऐलान किया है। जगजीत सिंह डल्लेवाल के नेतृत्व में 16 अगस्त से 228 किलोमीटर लंबी 'किसान बचाओ पदयात्रा' शुरू होगी, जिसके 29 अगस्त को जंतर-मंतर पहुंचने का लक्ष्य है। किसानों के मार्च को देखते हुए हरियाणा प्रशासन ने खनौरी-दातासिंहवाला बॉर्डर सील कर सुरक्षा बढ़ा दी है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

kamlesh sharma

Aug 16, 2026

farmers protest

Farmers Protest (Photo IANS)

Farmers Delhi March : नई दिल्ली। भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के नेतृत्व में संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) द्वारा 16 अगस्त से 'किसान बचाओ पदयात्रा' की शुरुआत की जा रही है। किसानों के इस कदम को देखते हुए हरियाणा प्रशासन हरकत में आ गया है और जींद स्थित खनौरी-दातासिंहवाला बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया गया है।

228 किमी लंबा पैदल मार्च, 29 को जंतर-मंतर पहुंचने का लक्ष्य

किसान नेताओं के अनुसार, दातासिंहवाला से शुरू होने वाला यह 228 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च हरियाणा के रास्ते 29 अगस्त को दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचेगा। किसानों की इस पदयात्रा को हरियाणा की सीमा में दाखिल होने और दिल्ली की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। जींद प्रशासन और हरियाणा पुलिस ने देर रात ही सीमा पर चौकसी और सख्ती बढ़ा दी है ।

खनौरी-दातासिंहवाला बॉर्डर पर पुलिस ने कंक्रीट के बड़े बैरिकेड्स, भारी-भरकम पत्थर और लोहे के कंटेनर लगाकर पूरे रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया है। पंजाब से हरियाणा में प्रवेश करने वाले रास्तों पर भारी संख्या में पुलिस बल और सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है, ताकि आवाजाही को रोका जा सके । प्रशासन की पूरी कोशिश है कि किसानों के इस जत्थे को हरियाणा की सीमा में दाखिल न होने दिया जाए। ऐसे में आने वाले दिनों में बॉर्डर पर स्थिति कैसी रहती है, इस पर प्रशासन की नजर बनी हुई है ।

ये हैं क‍िसानों की प्रमुख मांगें

किसानों की प्रमुख मांगों में एमएसपी की कानूनी गारंटी, किसानों और खेत मजदूरों से जुड़े मुद्दे, कर्ज और पेंशन समेत लंबित मांगें शामिल हैं। इसके साथ ही किसान संगठन केंद्र सरकार से लंबित मुद्दों पर बातचीत नहीं होने का मुद्दा भी उठा रहे हैं।

MP Farmers Protest- भोपाल में किसान आंदोलन के बीच बड़ा फैसला, सीएम मोहन यादव ने बनाई वार्ता समिति

ये भी पढ़ें
dr mohan yadav

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Aug 2026 10:33 am

Published on:

16 Aug 2026 10:28 am

Hindi News / National News / Farmers Delhi March : किसानों ने किया दिल्ली कूच का ऐलान, खनौरी बॉर्डर सील; जानें क्या हैं प्रमुख मांगें

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

PM Modi Independence Day Speech 2026: ‘दिमागी नक्सल’ वाले बयान पर चिदंबरम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार, बोले- मुझे इस नाम पर गर्व है

P Chidambaram Dimagi Naxal
राष्ट्रीय

LPG सिलेंडर ई-केवाईसी का आज आखिरी दिन: चूके तो चुकाना पड़ सकता है ज्यादा दाम, जानें पूरी प्रक्रिया

How to do LPG e-KYC
राष्ट्रीय

दादा के हत्यारे की पैरोल के लिए बिट्टू ने की गुजारिश, आखिर क्या है वजह? 21 अगस्त को कौमी इंसाफ मोर्चा ने किया पंजाब बंद का ऐलान

Chandigarh Protest
राष्ट्रीय

Ashish Banerjee Death: ममता के करीबी और पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी की रहस्यमयी मौत, दफ्तर में फंदे से मिला शव

TMC Leader Asish Banerjee Death
राष्ट्रीय

Heavy Rain Alert India: IMD का बड़ा अलर्ट: 15 राज्यों में मूसलाधार बारिश, 70 KM की हवा और आकाशीय बिजली का अलर्ट

Heavy Rain Alert India
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.