पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी की मौत मामले में TMC की आई प्रतिक्रिया, अभिषेक ने उठाए सवाल; बीजेपी बोली- मामले की होगी जांच

टीएमसी सांसद ने कहा कि उनके अंतिम नोट ने उस लगातार चलाए गए कथित बदनाम करने के अभियान को लेकर गंभीर और चिंताजनक सवाल खड़े किए हैं, जिसका उन्होंने सामना करने की बात कही थी। बीजेपी और मीडिया के कुछ वर्गों को उस राजनीति के परिणामों पर आत्ममंथन करना चाहिए, जिसमें आरोपों को लगातार बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है, लोगों की प्रतिष्ठा को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है और सच्चाई सामने आने से पहले ही जनमत की अदालत में किसी व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया जाता है।